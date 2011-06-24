Добавить PDF анкету на wordpress

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Здравствуйте! Есть сайт на WP
Техническое задание заключается в следующем:
1. Наличие возможность для нескольких сотрудников компании самостоятельно создавать и размещать на определенной "закладке" сайта различные анкеты в PDF формате "application form" для проведения опросов, аттестации и пр.с назначением "заполняемых" полей и самостоятельного назначения e-mail адреса и\или каталога сервера wg для кнопки "ОТПРАВИТЬ" в нижней части PDF документа.
2. Создаваемые анкеты должны отностится к определенной категории, всего 4-6 категорий.
В две категории допускается вход только с помощью пароля, задаваемого сист администратором,
но без логина. Для доступа к данной категории анкеты, пользователь получит пароль по e-mail.
Предусмотреть автоматическую нумерацию и\или идентификацию анкеты по имени,
так чтобы можно было отправить с одного IP адреса одну анкету с одним номером или именем.
Предусмотреть защиту от роботов.
Ключ подтвеждающий авторство заполняющего анкету должен отправляться ему по e-mail или СМС,
который он вставляет в определенное поле "application form"
3. Для инициатора\разработчика новой анкеты, должен быть предусмотрен "триггер №1" разрешающий или
запрещающий однократное или многократное заполнение "application form" пользователем с одним именем
но с разными номерами анкеты.
4. Для инициатора\разработчика новой анкеты, должен быть предусмотрен "триггер №2" разрешающий или
запрещающий подписание\сертификацию PDF "application form"
5. Для инициатора\разработчика новой анкеты, должен быть предусмотрен "триггер №3" разрешающий или
запрещающий использование КЛЮЧА.
6. По умолчанию в каждой заранее подготовленном шаблоне PDF "application form" должны быть предусмотрены
три кнопки в нижней части документа:
"защитить"
"сохранить"
"Отправить"
все кнопки должны работать по "сочетаниям клавиш" указанным ниже самих кнопок.
кнопка "защитить" может быть активна, если разработчик поставил триггер разрешающий эту операцию пользователю.
В сети интернет, представлено большое множество подобных "application form" в основном это различные заявления и декларации подаваемы в государственные учреждения.
Пример см http://www.ssa.gov/online/ss-5.pdf
или http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7.pdf
Нечто подобное можно сделать используя онлайн ресурсы adobe.com? можно задействовать его.
Ваши ценовые предложения и цены присылайте сюда или на почту [email protected]
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