Добавить PDF анкету на wordpress

Веб-программированиеЗакрытнет заявок157 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте! Есть сайт на WP

Техническое задание заключается в следующем:

1. Наличие возможность для нескольких сотрудников компании самостоятельно создавать и размещать на определенной "закладке" сайта различные анкеты в PDF формате "application form" для проведения опросов, аттестации и пр.с назначением "заполняемых" полей и самостоятельного назначения e-mail адреса и\или каталога сервера wg для кнопки "ОТПРАВИТЬ" в нижней части PDF документа.

2. Создаваемые анкеты должны отностится к определенной категории, всего 4-6 категорий.

В две категории допускается вход только с помощью пароля, задаваемого сист администратором,

но без логина. Для доступа к данной категории анкеты, пользователь получит пароль по e-mail.

Предусмотреть автоматическую нумерацию и\или идентификацию анкеты по имени,

так чтобы можно было отправить с одного IP адреса одну анкету с одним номером или именем.

Предусмотреть защиту от роботов.

Ключ подтвеждающий авторство заполняющего анкету должен отправляться ему по e-mail или СМС,

который он вставляет в определенное поле "application form"

3. Для инициатора\разработчика новой анкеты, должен быть предусмотрен "триггер №1" разрешающий или

запрещающий однократное или многократное заполнение "application form" пользователем с одним именем

но с разными номерами анкеты.

4. Для инициатора\разработчика новой анкеты, должен быть предусмотрен "триггер №2" разрешающий или

запрещающий подписание\сертификацию PDF "application form"

5. Для инициатора\разработчика новой анкеты, должен быть предусмотрен "триггер №3" разрешающий или

запрещающий использование КЛЮЧА.

6. По умолчанию в каждой заранее подготовленном шаблоне PDF "application form" должны быть предусмотрены

три кнопки в нижней части документа:

"защитить"

"сохранить"

"Отправить"

все кнопки должны работать по "сочетаниям клавиш" указанным ниже самих кнопок.

кнопка "защитить" может быть активна, если разработчик поставил триггер разрешающий эту операцию пользователю.

В сети интернет, представлено большое множество подобных "application form" в основном это различные заявления и декларации подаваемы в государственные учреждения.

Пример см http://www.ssa.gov/online/ss-5.pdf

или http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7.pdf

Нечто подобное можно сделать используя онлайн ресурсы adobe.com? можно задействовать его.

Ваши ценовые предложения и цены присылайте сюда или на почту [email protected]

WordPress
12 лет назад
maximus495
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработка сайта ShopCMS

    $100

    2. Необходимо поставить новые обои для сайта. Файл bg.jpg. Утвержденный вариант поставить на сайт.(Вышлю позже) 3. Необходимо поставить полосу с ярлыками (с важными сообщениями). Дизайн полосы (блока) представлен в файле blocksnew.PNG Ярлыки: 1. Сделать заказ без регистрации 2. Завершить ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработать движок рекламной сети

    $1000

    Требуется разработать движок рекламной сети для сайта, сеть для текстовых и графических баннеров Обязательные требования: опыт работы более 4 лет, показать примеры исходных кодов своих предыдущих работ составления документации для проекта оптимизация базы данных справки по icq 144034501

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется модуль для ДЛЕ

    Требуется модуль для ДЛЕ - РУС\УКР\АНГЛ Принцип работы: В админке: при добавлении новости по мимо стандартных краткая и полная новость нужно добавить еще: Новость на украинском языке и Новость на английском языке На сайте: При просмотре полной новости "по ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Переделка левого меню.

    Есть сайт (см. скриншот в приложении). На левой части изображения вариант того, как выглядит сайт сейчас, в правой стороне - как надо сделать. CMS - Joomla. Необходимо переделать левое меню. Оно прописано в стилевом файле. Вместо ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Каталог организаций

    Нужно найти модуль "каталог организаций" и поставить его или интегрировать другой готовый движок на vBulletin 3.8.4. Просьба писать только тем, кто действительно сможет реализовать.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Парсер доменов

    $100

    Нужно как то напарсить домены которые сняты с делегирования, потом проверить их на наличие их в поиске яндекса и гугла и те которые там есть надо записать в файл

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад