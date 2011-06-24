Скрипт-разборщик выходных данных

Есть парсер, сохраняющий спарсенные данные в определенном (заранее известном) формате (вместе с HTML-тэгами) - на выходе получается 1 текстовый файл.

нужно написать скрипт, который будет "разбирать" текст внутри выбранного файла и записывать в БД информацию уже в таком виде: "Сайт - Соответствующий контент".

при этом ВАЖНО: нам не нужны тэги

, , и т.д. - нужен просто текст.

каким я вижу скрипт: форма для выбора файла + кнопка "Анализировать" - по нажатии на которую заполняется БД (имя БД известно и постоянно).

подробности - в приватной переписке.

выслушаю ваши предложения по цене.