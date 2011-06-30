Javascript программирование

Есть картинка, очень широкая. Необходимо написать скрипт на js, который последовательно по кадрам выводит каждый фрагмент этой картинки. В высоту картинка 250px, и вот по размеру высоты должны резаться кадры в ширину. На картинке предмет сфотографирован с разных сторон, и при смене кадров должна появиться имитация кругового обзора.

Всё это необходимо внедрить в cms joomla, компонент content, хотя это может сделать и мой программист. В материале будет ссылка на картинку локально.