Javascript программирование

Веб-программированиеЗавершен8 заявок216 просмотров
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Есть картинка, очень широкая. Необходимо написать скрипт на js, который последовательно по кадрам выводит каждый фрагмент этой картинки. В высоту картинка 250px, и вот по размеру высоты должны резаться кадры в ширину. На картинке предмет сфотографирован с разных сторон, и при смене кадров должна появиться имитация кругового обзора.

Всё это необходимо внедрить в cms joomla, компонент content, хотя это может сделать и мой программист. В материале будет ссылка на картинку локально.

Javascript
12 лет назад
carfan
Роман 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
kail_sazerland
Кирилл 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$30
2 дня
Работа выполнена в соответствии с тз, мелкие пожелания учтены и выполнены. Успехов Кириллу.
Отличный заказчик. Без лишних слов. Четкое ТЗ, своевременный прием работы, оперативная выплата гонорара.