В движoк добавить 3 блока

$25
Веб-программированиеЗавершен3 заявки188 просмотров
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Добавить 3 блока, новости, хиты продаж и новинки. Как на картинке отображаться должны блоки. Включатся галочкой из админки.

12 лет назад
UrPoPoV
Юрий 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Gevorg85
Давид 
36 летАрмения
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$25
1 день
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Хороший заказчик, понимающий терпеливы. Четко знает что хочет,