Парсер fb2 (fiction book) на PHP

$500
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок374 просмотра
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Требуется написать php-парсер файлов формата fb2.

Суть такова:

1 - задаем путь к папке с файлами fb2

2 - выдираем картинку, текст. главы, краткое описание, автора и заголовок книги

3 - сохраняем все это в текст и в БД

PHP
12 лет назад
trancep
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Tkachenko
35 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$180
3 дня