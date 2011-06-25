JomSocial - разработка компонента Joomla-1.5

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка126 просмотров
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Требуется разработка компонента для JomSicial 2.2, версия Joomla 1.5

Пожалуйста высылайте ваши предложения по срокам и ценам.

ТЗ прилагается.

Joomla
12 лет назад
riedel
Андре 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
empre
Lll Sergey 
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$400
20 дней