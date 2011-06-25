JomSocial - разработка компонента Joomla-1.5

Из html страницы сделать шаблон wordpress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка компонента для JomSicial 2.2, версия Joomla 1.5
Пожалуйста высылайте ваши предложения по срокам и ценам.
ТЗ прилагается.
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