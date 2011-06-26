Заливка новостей на DLE через xls

Веб-программированиеЗавершен2 заявки151 просмотр
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Требуется скриптик для заливки новостей в dle 9.2 через xls.

С такими параметрами: название, краткое описание, подробное, картинка, id.

Жду предложений по ценам и срокам.

12 лет назад
ramiras777
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
20 дней назад
Выбранный исполнитель
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
40 минут назад
12 лет назад
$60
1 день
Сделал все четко и быстро без лишних вопросов. Рекомендую!!!
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