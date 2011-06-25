Мелкие доработки доски объявлений на cms Drupal

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки111 просмотров
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Требуется опытный программист Drupal

работы на несколько часов

требуется доделать мелкие недоработки по сайту

оплата wmr

оплата после завершения работы (без предоплаты)

Drupal
12 лет назад
manadra2
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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