Сайт агентства недвижимости web 2.0

Нужен сайт агентства недвижимости. CMS. Минимум JAVA и т.п. во фротнэнде. CSS-верстка. Максимально легкий.

Главная страница - таблица с фильтрами (возможно прямо в шапке таблицы). Каждая строка таблицы при нажатии разворачивается вниз в визитню карточку объекта со ссылкой "Подробнее".

Собственно весь сайт - черыте страницы: Главная (таблица), Объект (все объекты по одному шаблону), Разместить и Обратная связь.

Обязательные требования: импорт/экспорт данных XML, XLS (backend); экспорт в Excel, Word (frontend).

Пожелание: при загрузке изображений пользователем - масштабирование и наложение watermark.

Жду предолжений по цене и срокам исполнения.