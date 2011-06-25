Флеш для сайта

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Веб-программированиеЗакрыт4 заявки243 просмотра
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1 Круг должен быть похож на солнце, когда на него смотрят через телескоп. Вращается и пылыхает, внутри жизнь кипит.

2 По бокам 5 штырей из каждого штырька огонь типа как в фильмах мужики в пешерах с факелами

3 При наведении и нажатие на один из штерей выстреляет как из огнемета

4 Справа под выстрелом огнемета открывается анимированое поле с соответствующей информацией

5 Весь фон должен быть живым чуть мерцать

Кто готов взяться пишем сумму за которую готовы исполнить.

Спасибо

12 лет назад
ungames
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад