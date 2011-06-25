Флеш для сайта

1 Круг должен быть похож на солнце, когда на него смотрят через телескоп. Вращается и пылыхает, внутри жизнь кипит.

2 По бокам 5 штырей из каждого штырька огонь типа как в фильмах мужики в пешерах с факелами

3 При наведении и нажатие на один из штерей выстреляет как из огнемета

4 Справа под выстрелом огнемета открывается анимированое поле с соответствующей информацией

5 Весь фон должен быть живым чуть мерцать

Кто готов взяться пишем сумму за которую готовы исполнить.

Спасибо