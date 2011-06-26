Скрипт по обмену квартир

Нужно собрать базу данных(название фирмы, email - как минимум)с конкретных зарубежных сайтов с конкретных под категории. Объем большой и сроки короткие, поэтому ручной режим не интересует. Для более подробной информация: Email: [email protected] моб: 0636106898 Skype: redartxerof
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо автоматизировать или упростить работу агентов, занимающихся обменом жилья.
1. Автоматизация сбора и выдачи информации через существующий сайт: форма сбора информации об объекте - внесение этой информации в базу - выдача информации из базы:
а. авоматично на главную страницу по заданному критерию (только последние поступившие варианты etc.)
б. поиск по базе и выдача информации по запросу клиента.
2. Автоматизация и создание рабочего места риэлтора.
а. Обработка поступившей информации с возможностью сортировки вариантов в зависимости от их ценности (удаление, перенос звонков, помещение "в работу" etc.)
б. наличие календаря с возможностью планировки событий
г. Возможность анализа и статистики событий и средств за указанный период.
существ. наработки из котор. можно составить представление:
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