Скрипт по обмену квартир

Необходимо автоматизировать или упростить работу агентов, занимающихся обменом жилья.

1. Автоматизация сбора и выдачи информации через существующий сайт: форма сбора информации об объекте - внесение этой информации в базу - выдача информации из базы:

а. авоматично на главную страницу по заданному критерию (только последние поступившие варианты etc.)

б. поиск по базе и выдача информации по запросу клиента.

2. Автоматизация и создание рабочего места риэлтора.

а. Обработка поступившей информации с возможностью сортировки вариантов в зависимости от их ценности (удаление, перенос звонков, помещение "в работу" etc.)

б. наличие календаря с возможностью планировки событий

г. Возможность анализа и статистики событий и средств за указанный период.

существ. наработки из котор. можно составить представление:

http://obmenkvartir.spb.ru/realtor/