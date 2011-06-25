Группа связанных выпадающих списков (аякс)

Необходимо сделать форму поиска товаров с помощью связанных списков. Функционал аналогично как у вконтакте. Выбираем страну, становится активным город.

Здесь 3 списка. Первый это товар. Если товар не выбран, то остальные пункты не активные. Выбираем товар и становится активный выпадающий второй список - размеры. Выбираем размер и становится активный третий список - бренды.

Соответственно если выбрали товар, то размеры показываются только данного товара. Если выбираем размер, то показываем бренды того товара, для которых имеется и товар и данный размер. Т.е. все списки связанные. Всё должно работать без перезагрузки.

Все данные хранятся в базе. Поиск может работать если выбрали не все пункты (первый обязательно).

Писать на яваскрипт, пхп и база мускул. Скидывайте стоимость, портфолио, сроки и какая готовность к работе (обязательно!). Если заняты, не пишите.

Предоплаты не будет. Если человек взялся и пропал - отрицательный отзыв. За просьбу отставить отзыв - оставляю, но отрицательный, даже если всё в порядке (потом не обижайтесь).