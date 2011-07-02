Синхронизация Joomla 1.5.23 c форумом IPB 3.1.3

Веб-программированиеЗавершен1 заявка160 просмотров
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Задача заключается в следующем:

1. Есть сайт, созданные при помощи CMS Joomla 1.5.23

2. Есть форум Invision power Board 3.1.3

Необходимо сделать общую авторизацию на сайте и на форуме. Т. е. чтобы пользователь, который зарегистрировался на сайте, мог проходить авторизацию и на форуме, и, соответственно, в обратном направлении - если пользователь зарегистрировался на форуме, чтобы он мог пройти авторизацию и на сайте.

Joomla
12 лет назад
grigori0703
Григорий 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
PixelF
Игорь 
34 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Сделал все (и даже немного больше) за умеренную плату. Все качественно и красиво. Рекомендую.
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