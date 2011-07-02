Синхронизация Joomla 1.5.23 c форумом IPB 3.1.3

Задача заключается в следующем:

1. Есть сайт, созданные при помощи CMS Joomla 1.5.23

2. Есть форум Invision power Board 3.1.3

Необходимо сделать общую авторизацию на сайте и на форуме. Т. е. чтобы пользователь, который зарегистрировался на сайте, мог проходить авторизацию и на форуме, и, соответственно, в обратном направлении - если пользователь зарегистрировался на форуме, чтобы он мог пройти авторизацию и на сайте.