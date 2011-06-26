Сконвертировать форум DLE - forum в IPB

$20
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки161 просмотр
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Есть DLE-forum 2.5, его надо перевести на IPB 3.1.4

Сам форум мааааленький, находится тут: http://forum.vectormm.net/

Штатного конвертера нет, но вроде можно переделать какой-то из существующих: http://www.invisionpower.com/suite/convert.php

Есть дамп базы - всего 600 Кб.

12 лет назад
Tavik
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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