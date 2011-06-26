WP перенсти на DLE

Есть DLE-forum 2.5, его надо перевести на IPB 3.1.4 Сам форум мааааленький, находится тут: http://forum.vectormm.net/ Штатного конвертера нет, но вроде можно переделать какой-то из существующих: http://www.invisionpower.com/suite/convert.php Есть дамп базы - всего 600 Кб.