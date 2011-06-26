Парсинг страницы в каталоге с яндекс-маркета

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка159 просмотров
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Готов сайт на joomla 1.5+virtuemart

В админке добавить следующие возможности:

- Сканирование цен товаров на Маркете, начиная с минимальной цены, – первые 10 ценников.

- Отражение этих первых 10-ти ценников в карточке товара

- Сканирование ценников с Маркета; нужно каждый час, можно и чаще, если есть возможность к более частому сканированию и загрузке.

- Иметь возможность в карточке товара (в админке), в отдельном поле проставлять произвольную наценку на минимальную, к примеру, цену Маркета или, к 3-ей позиции произвольную наценку в деньгах и процентах.

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12 лет назад
webreaktor
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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