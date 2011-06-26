Парсинг страницы в каталоге с яндекс-маркета

Готов сайт на joomla 1.5+virtuemart

В админке добавить следующие возможности:

- Сканирование цен товаров на Маркете, начиная с минимальной цены, – первые 10 ценников.

- Отражение этих первых 10-ти ценников в карточке товара

- Сканирование ценников с Маркета; нужно каждый час, можно и чаще, если есть возможность к более частому сканированию и загрузке.

- Иметь возможность в карточке товара (в админке), в отдельном поле проставлять произвольную наценку на минимальную, к примеру, цену Маркета или, к 3-ей позиции произвольную наценку в деньгах и процентах.

Напишите стоимость и срок исполнения