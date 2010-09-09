webreaktor

Олег Шестоперов webreaktor

 
44 годаРоссия/Нижний Новгород
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
DiamondPhoenix
Василий 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Доработка вывода фото в карточку товара Virtuemart
Отличный заказчик. Хорошо сформулировал задачу и указывал на ошибки в процессе работы.Оплата своевременная! В общем, рекомендую заказчика! Таких бы побольше!
Профессионально выполненная работа, все в срок! После неудачных контактов с другими фрилансерами Василий очень порадовал отсутствием "понтов" и упорством в достижении результата, теперь по контрактам на Joomla только к нему. Специалист высокого класса по любым вопросам с Joomla. Всем рекомендую обращаться к нему. Карточка товара получилась уникальная!
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