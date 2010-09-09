webreaktor

1/ Добавить в левое меню вывод категории -> товары (вместо категории -> подкатегории) пример: - Трусы -- Красные трусы -- Синие трусы - Майки вид: выпадающее меню 2/ Сделать вывод атрибутов товаров (фильтр) в стиле левого меню пример: - Для мальчиков ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Ищем программиста в Нижнем Новгороде. Работа по большей части с JoomlaВеб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Готов сайт на joomla 1.5+virtuemart В админке добавить следующие возможности: - Сканирование цен товаров на Маркете, начиная с минимальной цены, – первые 10 ценников. - Отражение этих первых 10-ти ценников в карточке товара - Сканирование ценников с Маркета; ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Есть сверстанный дизайн страницы + таблицы + картинки. Нужно сделать шаблон JoomlaСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
На существующий сайт нужно настроить Community Builder, сделать прикрутку каталога и управление проектами (подробное ТЗ готово, дизайн есть)Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Появилась проблема отображения лайтбокса на сайте (Joomla 1.5 / Virtuemart 1.1.6 / модули yoo_galerry / шаблон от GK)Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Существует вывод дополнительных картинок в магазине Virtuemart 1.1.4 на Joomla 1.5.20, при наведении на которые меняется большая картинка. Задание: Нужно дополнить этот вывод скриптом JV Zoom Plugin 1.5.0 (под Joomla)/ Для того чтобы при наведении ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад