Нужен калькулятор для сайта

Есть игровой портал flazm.com. Требуется изменить страницу игры а саму флэш игру спрятать на еще одну внутреннюю страницу (макеты пердоставлю).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен такой калькулятор для сайта http://fotorest.at.ua/photo/1-0-413-3
Думаю, по картинке ясно что и как
Есть psd исходник этого калькулятора, формулы предоставлю
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