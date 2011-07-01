Нужен калькулятор для сайта

Самые наилучшие впечатления (и удовольствие) от работы по проекту Алевтины, а также от общения с ней по всем сопутствующим вопросам! 1. Четкое тз, 2. Диапазон для творчества, 3. Оперативная связь, 4. Конкретные, понятные корректировки и пожелания в процессе работы, 5. Моментальная оплата. В оценке, к сожалению, ограничен десятибальной шкалой, так как смело можно ставить - 100 баллов! Алевтине большое спасибо и сотрудничество и за оценку нашей работы и за позитив от общения !!!