Нужен калькулятор для сайта

$50
Веб-программированиеЗавершен18 заявок342 просмотра
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Нужен такой калькулятор для сайта http://fotorest.at.ua/photo/1-0-413-3

Думаю, по картинке ясно что и как

Есть psd исходник этого калькулятора, формулы предоставлю

12 лет назад
AlishaTur
Алевтина 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
DH-Group
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
22 дня назад
12 лет назад
$30
1 день
Огромнейшее спасибо за калькулятор для сайта!!! Сделан согласно ТЗ + были предложены отличные варианты улучшения калькулятора - за что отдельное спасибо!!! Получился красивый качественный и практичный. Всем кому ни показывала - очень понравился! Приятно получать работу на 5 + и осознавать, что люди делают свою работу не лишь бы как, а с душой. Талантище с большой буквы!!!!!!!
Самые наилучшие впечатления (и удовольствие) от работы по проекту Алевтины, а также от общения с ней по всем сопутствующим вопросам! 1. Четкое тз, 2. Диапазон для творчества, 3. Оперативная связь, 4. Конкретные, понятные корректировки и пожелания в процессе работы, 5. Моментальная оплата. В оценке, к сожалению, ограничен десятибальной шкалой, так как смело можно ставить - 100 баллов! Алевтине большое спасибо и сотрудничество и за оценку нашей работы и за позитив от общения !!!