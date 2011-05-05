Нужно доработать модуль вывода товаров из каталога товаров, чтобы в блок на сайт выводились товары с признаком Новинка. Редакция Старт.
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужна разработка логотипа для сайта по тематике Мотоциклы, скутеры и мотозапчасти. Цветовая схема: красный, черный, белый, возможно еще доп. подходящий цвет.Логотипы и Знаки37 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать защиту для скриптов, чтобы установленная копия привязывалась к доменному имени. Т.е. необходимо внедрение в php-скрипты генератора лицензий для доменов с последующим кодированием файлов для защиты их от нелегального распространения. Предпочтительно использовать для кодирования ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать скрипт (или совместить готовые скрипты), который будет совмещать в себе карусель и галерею лайтбокс. Данный скрипт должен корректно, кросбраузерно работать в подробном описании товаров в АмироКМС 5.12. Все изображения загружаются и прописываются вручную, ...Закрыт13 лет назад
Необходимо сделать раскрывающееся меню на ява-скрипт (или цсс) для каталога товаров для интернет-магазина. Т.е. изначально видны только категории товаров при нажатии на категорию, появляется список подкатегорий, при повторном нажатии на категорию список скрывается и т.д. ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен скрипт аукциона, аукцион закрытый, вход по разрешению администратора. Каждый аккаунт пользователя активируется администратором на определенный срок. В аукционе выставляется одновременно один лот, пользователи делают ставки онлайн, все денежные расчеты оффлайн. Администратор ведет аукцион ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать веб-приложение (скрипт), который будет выполнять рассылку по заданной базе e-mail адресов, письма с вложениями, скрипт должен иметь возможность работы по расписанию, доступ к функциям скрипта авторизованный. Допускается доработка готовых скриптов. Письма должны корректно отображаться ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется разработка приложений обеспечивающих обмен данными между программами на СBulider и .NET. Предлагается использовать технологию COM. Таким образом нужен COM-сервер на CBuilder и COM клиент на .NET язык C#. Передавать требуется строковый тип данных из ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется разработка системы личного кабинета пользователя для компании связи. Личный кабинет является отдельной частью сайта компании и должен предоставлять сервисы по удаленной работе с данными и лицевым счётом абонентов компании. Необходимо обесечение просмотра данных ...Закрыт13 лет назад
- $50
Нужно доработать скрипт RapidGet, так чтобы можно было настраивать куда сохранять файл (устанавливать директорию) при закачке на сервер. По умолчанию в настройках (workpath) жестко прописана директория files, оптимально было бы сделать в интерфейсе загрузки файла ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно написать модуль для дле 9 , который будет выполнять кросспостинг новостей с сайта на стену вконтакте. подробное тз вышлю исполнителю.Закрыт13 лет назад
Нужно разработать несколько прикладных скриптов (парсеры, постеры, модули для кмс dle, joomla, danneo) Платформа php+MySQL. Заинтересован в постоянном сотрудничестве. Конкретное тз после выбора исполнителя, предлагайте свои кандидатуры - кто имеет свободное время, желание работать и квалификацию.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть два сайта на КМС ДЛЕ 9. Нужен скрипт, который автоматически выбирает новости из БД 1 сайта и постит их (наполняет БД) другого сайта. Предусмотреть возможность выбирать из какой категории первого сайта, какой даты ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать набор следующих скриптов (модулей) для подключения к статичному сайту: 1. новостная лента 2. гостевая книга 3. каталог статей 4. форма обратной связи 5. фотогалерея 6. поиск по сайту (по файлам сайта) Платформа php+MySQL. Скрипты должны использовать общую БД (СУБД MySQL или ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад