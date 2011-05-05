Нужно доработать скрипт RapidGet, так чтобы можно было настраивать куда сохранять файл (устанавливать директорию) при закачке на сервер. По умолчанию в настройках (workpath) жестко прописана директория files, оптимально было бы сделать в интерфейсе загрузки файла ...