inftech

Теч inftech

 
44 годаРоссия/Рязань
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Защита скрипта от распростран., генератор лицензий

    Нужно сделать защиту для скриптов, чтобы установленная копия привязывалась к доменному имени. Т.е. необходимо внедрение в php-скрипты генератора лицензий для доменов с последующим кодированием файлов для защиты их от нелегального распространения. Предпочтительно использовать для кодирования ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт карусели + галерея лайтбокс для Амиро

    Необходимо разработать скрипт (или совместить готовые скрипты), который будет совмещать в себе карусель и галерею лайтбокс. Данный скрипт должен корректно, кросбраузерно работать в подробном описании товаров в АмироКМС 5.12. Все изображения загружаются и прописываются вручную, ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать раскрывающее меню каталога товаров

    Необходимо сделать раскрывающееся меню на ява-скрипт (или цсс) для каталога товаров для интернет-магазина. Т.е. изначально видны только категории товаров при нажатии на категорию, появляется список подкатегорий, при повторном нажатии на категорию список скрывается и т.д. ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скрипт закрытого аукциона

    Нужен скрипт аукциона, аукцион закрытый, вход по разрешению администратора. Каждый аккаунт пользователя активируется администратором на определенный срок. В аукционе выставляется одновременно один лот, пользователи делают ставки онлайн, все денежные расчеты оффлайн. Администратор ведет аукцион ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Система рассылки почтовых сообщений

    Необходимо разработать веб-приложение (скрипт), который будет выполнять рассылку по заданной базе e-mail адресов, письма с вложениями, скрипт должен иметь возможность работы по расписанию, доступ к функциям скрипта авторизованный. Допускается доработка готовых скриптов. Письма должны корректно отображаться ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка клиент-серверного приложения СOM

    Требуется разработка приложений обеспечивающих обмен данными между программами на СBulider и .NET. Предлагается использовать технологию COM. Таким образом нужен COM-сервер на CBuilder и COM клиент на .NET язык C#. Передавать требуется строковый тип данных из ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Личный кабинет

    Требуется разработка системы личного кабинета пользователя для компании связи. Личный кабинет является отдельной частью сайта компании и должен предоставлять сервисы по удаленной работе с данными и лицевым счётом абонентов компании. Необходимо обесечение просмотра данных ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поправить скрипт rapidget

    $50

    Нужно доработать скрипт RapidGet, так чтобы можно было настраивать куда сохранять файл (устанавливать директорию) при закачке на сервер. По умолчанию в настройках (workpath) жестко прописана директория files, оптимально было бы сделать в интерфейсе загрузки файла ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание прикладных скриптов на php

    Нужно разработать несколько прикладных скриптов (парсеры, постеры, модули для кмс dle, joomla, danneo) Платформа php+MySQL. Заинтересован в постоянном сотрудничестве. Конкретное тз после выбора исполнителя, предлагайте свои кандидатуры - кто имеет свободное время, желание работать и квалификацию.

    PHPMySQLJoomlaDLE
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скрипт кросспостинга для DLE 9

    $50

    Есть два сайта на КМС ДЛЕ 9. Нужен скрипт, который автоматически выбирает новости из БД 1 сайта и постит их (наполняет БД) другого сайта. Предусмотреть возможность выбирать из какой категории первого сайта, какой даты ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Набор скриптов для сайта

    Необходимо разработать набор следующих скриптов (модулей) для подключения к статичному сайту: 1. новостная лента 2. гостевая книга 3. каталог статей 4. форма обратной связи 5. фотогалерея 6. поиск по сайту (по файлам сайта) Платформа php+MySQL. Скрипты должны использовать общую БД (СУБД MySQL или ...

    PHPMySQLHTMLСайт на PHPФорма обратной связи
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
ifoggy
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Доработка модуля для Битрикс
Приятный заказчик,чёткие задачи, сотрудничеством доволен!
Оперативно и четко выполнил работу. Спасибо.
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sergiuc
Сергей 
39 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
час назад
$400
10 баллов
13 лет назад
Набор скриптов для сайта
Очень интересная работа. Очень приятны человек. Надеюсь еще сработаемся. Отличный заказчик!!!
Рад, что поручил работу данному исполнителю. Все сделано качественно и в оговоренные сроки, код грамотный. Учитывал все замечания по работе и вносил исправления. Особенно хочется отметить адекватное и терпеливое отношение к заказчику.
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