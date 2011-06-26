Информация по соц. сетям и не только

Доброго времени суток.

Требуется информация с пруф-линками о соц сетях и GMail по следующим вопросам:

1) возможность поиска пользователей по e-mail через API вконтакте, одноклассники и мой мир?

2) ограничения на запросы по API и на прямую для вконтакте, одноклассники, мой мир и фейсбук?

3) ограничение на вызов методов Google Contacts Data API?

Хотелось бы получить ответы на данные вопросы от специалистов с опытом работы в данной области. За полезные ответы положительный отзыв + оплата по договоренности. Ответы по типу "это не возможно" и "нет таких" не интересуют (разве что только с пруф-линком на оф источник).

Просьба писать заявки только здесь (заявки скрыты). За ранее спасибо.

С уважением, Ярослав.