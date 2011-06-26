База русских торрентов

Нужен человек, который напишет парсер (на PHP) открытых торрентов (например, отсюда http://www.toptracker.ru/index.php?search=&land=&category=®istration=free§ion=all) и соберет базу в виде mysql размером не меньше 1 млн вида id, torr_url, torr_cat, torr_title, torr_date, но если будут доп. поля какие только +. Нужна также консультация как определить живые торренты из базы, пиры/сиды. Также необходимо отделить торренты для взрослых от всех остальных.