Добрый день! У меня есть книга на русском языке, и я хочу перевести ее на украинский. Эта книга - "Позитивное материнство или как легко и эффективно выращивать детей". Переведено на данный момент 2 главы из ...
- Веб-дизайн
- Дизайн приложений
- Логотипы
- Фирменный стиль
- Полиграфия
- Переводы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть такой движок, mememakerscript.com Для него требуются изменения и дополнения, чтобы он начал выполнять немного другие функции: 1. Генерация картинок более высокого разрешения, чем в оригинальном движке. Пользователь работает с масштабированной картинкой для удобства, но готовую картинку ...Закрыт9 лет назад
- $20
Есть примерно 35 картинок с узорами (паттернами) и две PNG-модели с прозрачностью. Нужно залить каждый PNG паттерном в прозрачной области, просто подложив паттерн на нижний слой. Паттерн должен быть отмасштабирован примерно 30-50% от исходника и ...Обработка фотографий26 заявокЗакрыт9 лет назад
Ищу хорошего специалиста, которого не пугают такие слова как Drupal 7x, Commerce, Entity, кастомный код. Мы разрабатываем интернет-магазин и нужна помощь человека, который умеет не только настраивать готовые модули, но и подправить-дописать. Список задач большой, среди ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Для сайта нужно разработать разные калькуляторы, их около 15 штук, разной сложности. Например, расчет количества закупаемых продуктов по заранее известным формулам. Или расчет бюджета исходя из разных условий. Пользователь вводит данные, скрипт показывает результаты. Требуется опытный ...Закрыт12 лет назад
- $500
Для сайта нужно разработать разные калькуляторы, их около 15 штук, разной сложности. Например, расчет количества закупаемых продуктов по заранее известным формулам. Или расчет бюджета исходя из разных условий. Пользователь вводит данные, скрипт показывает результаты. Требуется опытный ...Закрыт12 лет назад
- $100
Задача: Интерактивная карта контактов компании. Должна показывать, в каких городах по областям есть представительства, и контакты в этом городе. Нужна карта, немного похожая на эту: http://www.yadonor.ru/ru/service/map/ Дизайн карты и пузырей похожий, только пузырь появляется быстро из прозрачности, а ...Завершен12 лет назад
- $250
Требуется верстка дизайна и установка движка Drupal Есть утвержденный макет сайта и функциональность. Требуется: 1. Установить Drupal (6х), перевести на русский ядро и установленные дополнительные модули. 2. Создать тему на основе макета. Блочная верстка небольшой сложности, фикс. Почти все ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $300
Ищу молодого и достаточно свободного человека, который умеет делать с Drupal две вещи: 1. Сверстать шаблон на основе дизайн-макета. Например, взять за основу тему Framework и допилить. Либо с нуля, по желанию. Верстка должна быть такой, ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
На сдельную попроектную работу нужен молодой и готовый учиться дизайнер. Специализация: веб-дизайн, графический дизайн, фирменный стиль, полиграфия. Работа удаленная, желательно быть в онлайне с полудня по Киеву и до 9 вечера (не строго, просто для удобства ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Есть модуль, который нужно доработать. Информацию о модуле читайте по ссылке: www.drupal.ru/node/26206 Во вкладке "Изображения" сейчас все загруженные картинки идут без всякой сортировки, одной простыней. Это неюзабельно. Тысячи картинок разбитых по страницам – поди найди нужную ...Закрыт15 лет назад
Имеется только что запущенный сайт, в нем каталог сайтов. Каждому сайту - своя страница с описанием и ссылкой. Ссылка выводится отдельным полем при помощи модуля CCK. Нужно, чтобы возле ссылки на сайт появились показатели PR и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $75
Нужна флэш-инструкция к прибору для удаления волос на лице Epicare ( вот так он выглядит и это видео - основа для флэш: http://www.youtube.com/watch?v=pGbvrEQ4NyI ) Примечание: основные действия из этого ролика нужны будут отдельно, в виде векторных ...Баннеры1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $150
Требуется разработать сайт на движке Вордпресс. Помимо блога на сайте несколько страниц с возможностью редактировать контент и две формы, отправляемые на e-mail. Время на разработку: 8 дней. Установка движка на сервер – силами разработчика. Есть 9 страниц в ...Завершен16 лет назад