dikovina

Юлия Сырых dikovina

 
39 летГермания/Эссен
18 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
  • Веб-дизайн
  • Дизайн приложений
  • Логотипы
  • Фирменный стиль
  • Полиграфия
www.dikovina.com
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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  • Перевод книги с русского на украинский

    Добрый день! У меня есть книга на русском языке, и я хочу перевести ее на украинский. Эта книга - "Позитивное материнство или как легко и эффективно выращивать детей". Переведено на данный момент 2 главы из ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Требуется доработать движок-генератор мемов (Meme generator)

    Есть такой движок, mememakerscript.com Для него требуются изменения и дополнения, чтобы он начал выполнять немного другие функции: 1. Генерация картинок более высокого разрешения, чем в оригинальном движке. Пользователь работает с масштабированной картинкой для удобства, но готовую картинку ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Обработка 35 картинок, 70 на выходе

    $20

    Есть примерно 35 картинок с узорами (паттернами) и две PNG-модели с прозрачностью. Нужно залить каждый PNG паттерном в прозрачной области, просто подложив паттерн на нижний слой. Паттерн должен быть отмасштабирован примерно 30-50% от исходника и ...

    Обработка фотографий26 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка Drupal+Commerce сайта

    Ищу хорошего специалиста, которого не пугают такие слова как Drupal 7x, Commerce, Entity, кастомный код. Мы разрабатываем интернет-магазин и нужна помощь человека, который умеет не только настраивать готовые модули, но и подправить-дописать. Список задач большой, среди ...

    Drupal
    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Javascript-калькуляторы

    $500

    Для сайта нужно разработать разные калькуляторы, их около 15 штук, разной сложности. Например, расчет количества закупаемых продуктов по заранее известным формулам. Или расчет бюджета исходя из разных условий. Пользователь вводит данные, скрипт показывает результаты. Требуется опытный ...

    JavascriptAjax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Javascript-программист

    $500

    Для сайта нужно разработать разные калькуляторы, их около 15 штук, разной сложности. Например, расчет количества закупаемых продуктов по заранее известным формулам. Или расчет бюджета исходя из разных условий. Пользователь вводит данные, скрипт показывает результаты. Требуется опытный ...

    JavascriptAjax
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Карта России на флеш

    $100

    Задача: Интерактивная карта контактов компании. Должна показывать, в каких городах по областям есть представительства, и контакты в этом городе. Нужна карта, немного похожая на эту: http://www.yadonor.ru/ru/service/map/ Дизайн карты и пузырей похожий, только пузырь появляется быстро из прозрачности, а ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Темизация и настройка Drupal

    $250

    Требуется верстка дизайна и установка движка Drupal Есть утвержденный макет сайта и функциональность. Требуется: 1. Установить Drupal (6х), перевести на русский ядро и установленные дополнительные модули. 2. Создать тему на основе макета. Блочная верстка небольшой сложности, фикс. Почти все ...

    Drupal
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется верстальщик-настройщик Drupal

    $300

    Ищу молодого и достаточно свободного человека, который умеет делать с Drupal две вещи: 1. Сверстать шаблон на основе дизайн-макета. Например, взять за основу тему Framework и допилить. Либо с нуля, по желанию. Верстка должна быть такой, ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется помощник

    На сдельную попроектную работу нужен молодой и готовый учиться дизайнер. Специализация: веб-дизайн, графический дизайн, фирменный стиль, полиграфия. Работа удаленная, желательно быть в онлайне с полудня по Киеву и до 9 вечера (не строго, просто для удобства ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка модуля Drupal.

    $100

    Есть модуль, который нужно доработать. Информацию о модуле читайте по ссылке: www.drupal.ru/node/26206 Во вкладке "Изображения" сейчас все загруженные картинки идут без всякой сортировки, одной простыней. Это неюзабельно. Тысячи картинок разбитых по страницам – поди найди нужную ...

    PHPDrupal
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка модуля Drupal

    Имеется только что запущенный сайт, в нем каталог сайтов. Каждому сайту - своя страница с описанием и ссылкой. Ссылка выводится отдельным полем при помощи модуля CCK. Нужно, чтобы возле ссылки на сайт появились показатели PR и ...

    Drupal
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Флэш-инструкция на 15-18 секунд

    $75

    Нужна флэш-инструкция к прибору для удаления волос на лице Epicare ( вот так он выглядит и это видео - основа для флэш: http://www.youtube.com/watch?v=pGbvrEQ4NyI ) Примечание: основные действия из этого ролика нужны будут отдельно, в виде векторных ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сверстать PSD и поставить сайт на Wordpress

    $150

    Требуется разработать сайт на движке Вордпресс. Помимо блога на сайте несколько страниц с возможностью редактировать контент и две формы, отправляемые на e-mail. Время на разработку: 8 дней. Установка движка на сервер – силами разработчика. Есть 9 страниц в ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад
Отзывы фрилансеров
ChristinaDzyuba
26 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$20
9 баллов
8 лет назад
Перевод книги с русского на украинский
C Юлией было очень приятно работать! Четко поставленная задача, понимание, своевременная оплата. Иногда были проблемы со связью, но в этом ее вины не было. Отличный заказчик, рекомендую!
Большое спасибо Кристине за ее работу! Выполняла переводы по проекту быстро и аккуратно. Поэтому рекомендую с большим удовольствием.
Ответный отзыв
lowlock
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$80
10 баллов
12 лет назад
Карта России на флеш
Крайне приятно работать с Юлией. Чётко объяснила, что было необходимо и дала адекватные шикарные исходники. Оплатила мгновенно.
Хороший исполнитель, сделал как раз то, что мне надо. Рекомендую.
Ответный отзыв
ktoto
54 годаРоссия
18 лет в сервисе
Была
14 лет назад
2 отзыва
$75
10 баллов
15 лет назад
Флэш-инструкция на 15-18 секунд
Очень корректный, грамотный заказчик.Оплата вовремя, по договоренности.
Осталась довольна, работа быстрая и качественная.
Ответный отзыв
GFranco
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
$150
10 баллов
16 лет назад
Сверстать PSD и поставить сайт на Wordpress
Было приятно вместе поработать. Остался доволен сотрудничеством.
Осталась довольна нашей совместной работой. Сдали проект вовремя, благодаря высокой скорости и качеству работы программиста. Рекомендую всем - на мой взгляд, ответственный человек, делает все на совесть. Юля Сырых, арт-директор дизайн-группы "Диковина"
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