Перевод книги с русского на украинский

Добрый день! У меня есть книга на русском языке, и я хочу перевести ее на украинский. Эта книга - "Позитивное материнство или как легко и эффективно выращивать детей". Переведено на данный момент 2 главы из 22.

Осталось еще 20 глав или 390 тыс. знаков с пробелами.

Хочу заметить, что это некоммерческий проект, поэтому бюджет очень невелик. Эта книга будет доступна бесплатно для чтения онлайн и скачивания на сайте книги.

Ищу переводчика, которому интересна тема и который достаточно хорошо владеет украинским, чтобы адекватно переводить устойчивые выражения. Предполагаемая схема работы - перевод и оплата по главам. Для скорости можно использовать гугл-перевод, но с ручной проверкой и редактурой, чтобы в итоге вышел приятный для чтения человеческий текст.

Оплата - webmoney или, возможно, другие варианты (Liqpay, например).

Поскольку я не в курсе расценок, присылайте свои предложения.