Перевод книги с русского на украинский

ПереводыЗавершен30 заявок442 просмотра
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Добрый день! У меня есть книга на русском языке, и я хочу перевести ее на украинский. Эта книга - "Позитивное материнство или как легко и эффективно выращивать детей". Переведено на данный момент 2 главы из 22.

Осталось еще 20 глав или 390 тыс. знаков с пробелами.

Хочу заметить, что это некоммерческий проект, поэтому бюджет очень невелик. Эта книга будет доступна бесплатно для чтения онлайн и скачивания на сайте книги.

Ищу переводчика, которому интересна тема и который достаточно хорошо владеет украинским, чтобы адекватно переводить устойчивые выражения. Предполагаемая схема работы - перевод и оплата по главам. Для скорости можно использовать гугл-перевод, но с ручной проверкой и редактурой, чтобы в итоге вышел приятный для чтения человеческий текст.

Оплата - webmoney или, возможно, другие варианты (Liqpay, например).

Поскольку я не в курсе расценок, присылайте свои предложения.

8 лет назад
dikovina
39 летГермания
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
ChristinaDzyuba
26 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$20
15 дней
Большое спасибо Кристине за ее работу! Выполняла переводы по проекту быстро и аккуратно. Поэтому рекомендую с большим удовольствием.
C Юлией было очень приятно работать! Четко поставленная задача, понимание, своевременная оплата. Иногда были проблемы со связью, но в этом ее вины не было. Отличный заказчик, рекомендую!
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