Перевод сайта через админку

Необходимо перевести сайт с английского на русский язык.

Перевод необходим для пунктов меню, уведомлений и других элементов интерфейса.

Сам сайт выполнен в виде социальной сети.

Весь перевод осуществляется через админ-панель, соблюдая ряд условий:

- В тексте содержатся html коды и вставки переменных {variable}, которые перевода не требуют

- Перевод должен быть понятным для рядового пользователя социальной сети

Объем не ясен, в панели 380 страниц, с полями, разной наполняемости. Подсчет переведенного текста осуществляется вами самостоятельно в процессе перевода.