Перевод сайта через админку

ПереводыЗакрыт9 заявок199 просмотров
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Необходимо перевести сайт с английского на русский язык. 

Перевод необходим для пунктов меню, уведомлений и других элементов интерфейса. 

Сам сайт выполнен в виде социальной сети.

Весь перевод осуществляется через админ-панель, соблюдая ряд условий: 

 - В тексте содержатся html коды и вставки переменных {variable}, которые перевода не требуют

 - Перевод должен быть понятным для рядового пользователя социальной сети

Объем не ясен, в панели 380 страниц, с полями, разной наполняемости. Подсчет переведенного текста осуществляется вами самостоятельно в процессе перевода.

8 лет назад
basnik
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад