Перевод текста на английский язык

Во и вся задача. Файл прилагаю. Пишите цену и сроки.
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Добрый вечер!
Нужен специалист по переводу текста с русского на английский язык. Тема строительные услуги и строительные материалы. Нужно сделать перевод очень качественно. Укажите пожалуйста цену за 1000 знаков (с пробелами). Объем текста достаточно большой.
С уважением,
Сырым
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