Перевод сайта

Для выполнения проекта необходим переводчик со свободным владением языками СНГ ( и с хорошим знанием английского языка). В основном - перевод стандартных документов: паспорт, справки, свидетельств и подобных..Также возможны текстовые переводы- 2-3 страницы..Не забудьте указать тариф за ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен перевод шаблона сайта (все технические элементы) и размещенные тексты
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