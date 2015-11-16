Перевод лесопромышленная промышленность

Добрый день!!!

Необходим перевод статьи в сфере лесопромышленной промышленности.

Сможете?

В качестве тестового задания просьба перевести следующие 2 абзаца:

Интенсификация лесопользования – с учетом сложившейся к настоящему моменту в Карелии возрастной структуры насаждений – признана предпочтительным направлением развития лесного хозяйства, способным обеспечить надлежащий уход за лесом и потребности в сырье для перерабатывающих предприятий региона.

Участники представительного семинара также одобрили конкретные рекомендации федеральным органам власти, курирующим вопросы лесопользования, и разработчикам нормативно-правовых актов, позволяющих внедрять модели интенсивного использования и воспроизводства лесов на территории Карелии.

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