Адаптированный перевод текстов с русского на английский язык

Перевод технического текста для презентации 1-2 страницы
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Необходим грамотный АДАПТИРОВАННЫЙ перевод с русского на английский язык (US).
Цель:
Перевод текстов с русского на английский язык с адаптацией под американскую аудиторию.
Задачи:
-Красивый и грамотный перевод текста без синтаксических, грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок
-Необходима адаптация текста под американскую аудиторию (переформулировка или исключение фраз из текста без искажения основной идеи в местах, где имеются несоответствия русских и американских культурных реалий. При этом необходимо сохранить структуру текста.)
-Текст на выходе должен получиться АДЕКВАТНЫМ, соответствовать правилам и нормам английского (US) языка. Перевод должен восприниматься носителем языка как оригинальный английский текст.
- Перевод должен выполняться в срок, задержки недопустимы.
Пример:
1) Оригинал: Повышение продаж через Яндекс-директ на 200%, автоматически сайт вывелся в поисковике на 1ю страницу
Перевод: Increase your sales by 200% using Google AdWords. Your website automatically will appear on the first page in the online search.
2) Оригинал: Взять у поставщика прайс,ссылаясь на прайс,получить цены ниже у другого пост-ка.Повторять много раз.
Перевод: Providing your suppliers with their opposition's price points promotes a healthy level of competitive pricing.
3) Оригинал: Расклейка объявлений студентами. час работы студента - 100 рублей.
Перевод: Hire students as bill posters. An hour of student’s work – $7
Тестовое задание:
В.:
Многие мечтают быть самостоятельными, больше зависить от самих себя, но это предполагает развитие духа предпринимательства и готовности действовать от первого лица. О психологии успешного предпринимателя мы сможем узнать благодаря проекту IBS. Как проходит обучени в IBS? Чему учат в IBS? Вы пытаетесь передать дух предпринимательства людям или что?
IBS:
Да. Мы развиваем у наших учеников именно предпринимательский дух. Аналогию можно провести с духом генерала армии. Можно прочитать и изучить 3-х семестровый курс о истории генеральского духа, основные тексты военные, здать экзамен на отлично. С друзями прекрасно говорить о генеральском духе и не быть генералом. Не одно и то же знать и быть. И проблема современного образования заключается в том что оно намного более наукообразное чем нужно. А бизнес это анти-наука. Вы посмотрите, как учат бизнесу сейчас? По нашему опыту, на самом деле, труднее всего учить бизнесу людей с экономическим образованием. Т.к. переучивать всегда труднее. К примеру, в настольный тенис не берут дворовых чемпионов т.к. у них уже сформировались определенные стеротипы и берут тех которые еще никогда в руки ракетку не брали. Таким образом, ученику намного легче правильно поставить руку и научить правильно бить. В случае с дворовыми чемпионами, их нужно переучивать. И это всегда очень тяжело.
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