Перевод небольшого вебсайта (около 15 страниц) на украинский язык

ПереводыЗавершен27 заявок244 просмотра
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Требуется перевод небольшого вебсайта (около 15 страниц, порядка 12-15 тыс. зн.), с русского на украинский язык. В предложении, пожалуйста, указывайте стоимость и сроки реализации, а также ссылки на примеры вашего копирайта на украинском языке. Заранее спасибо!

8 лет назад
AVM
48 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Pi_Na
53 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
8 лет назад
$7
2 дня
Наталия - исключительно ответственный и приятный в общении человек. Безукоризненная грамотность и стиль, всегда на связи, проверяет и перепроверяет свою работу. Самые положительные впечатления от сотрудничества, большое спасибо!
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