Перевод автореферата диссертации

Есть техническая, научная статья, объем 20 000 симв. Тематика статьи электромагнитные процессы в электрических машинах (в генераторе). Задача: Необходимо перевести статью на английский язык, для публикации в научном зарубежном журнале. То есть уровень перевода должен быть очень высоким, ...
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Нужен перевод автореферату диссертации и 2-х статей (по 11 страниц каждая).
Перевод на English.
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