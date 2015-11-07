Перевод автореферата диссертации

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Нужен перевод автореферату диссертации и 2-х статей (по 11 страниц каждая).

Перевод на English.

Тестовое задание в файле.

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8 лет назад
v2010
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад