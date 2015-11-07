Необходимо перевести статью с английского на немецкий на 2000 символов. Укажите стоимость и сроки.
Первести научно-техническую статью на английский в научный журнал.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть техническая, научная статья, объем 20 000 симв.
Тематика статьи электромагнитные процессы в электрических машинах (в генераторе).
Задача:
Необходимо перевести статью на английский язык, для публикации в научном зарубежном журнале.
То есть уровень перевода должен быть очень высоким, иначе откажут в публикации.
Необходим человек имеющий опыт перевода научно технических статей на английский язык по данной тематике.
Цена 100 руб/1к симв.
Для тех кто планирует сделать проект за более высокую стоимость, прошу не оставляйте заявку, Я студент- и мой бюджет очень ограничен.
Общий бюджет 2500руб
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