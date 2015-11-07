Первести научно-техническую статью на английский в научный журнал.

Есть техническая, научная статья, объем 20 000 симв.

Тематика статьи электромагнитные процессы в электрических машинах (в генераторе).

Задача:

Необходимо перевести статью на английский язык, для публикации в научном зарубежном журнале.

То есть уровень перевода должен быть очень высоким, иначе откажут в публикации.

Необходим человек имеющий опыт перевода научно технических статей на английский язык по данной тематике.

Цена 100 руб/1к симв.

Для тех кто планирует сделать проект за более высокую стоимость, прошу не оставляйте заявку, Я студент- и мой бюджет очень ограничен.

Общий бюджет 2500руб