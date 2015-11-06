Страницу русского текста перевести на китайский

Перевод RU -> Bьeтнaм Всего приблизительно (12.000 знаков с пробелами) или (10.270 без пробелов) Возможны незначительные дополнения. От вас полное владение указанным языком, как в разговорной речи, так и в грамотном написании. Машинные переводы и со словарём НЕ интересуют! Пользователю ...