Страницу русского текста перевести на французский

текст экономический был переведен лингвой, немного поправлен. но все-равно слова не те, ошибки, кривой, в общем. пример текста: http://joxi.ru/Ra2XkDqSEOpBmg оригинал на русском предоставлю по запросу надо вычитать и исправить. интервал полуторный шрифт 14 страниц: 30 надо сделать сегодня, можно допоздна. высылать частями (по главам - там две ...