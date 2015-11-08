Перевод на украинский язык

$50
ПереводыЗавершен34 заявки452 просмотра
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Требуется быстро и грамотно перевести около 20 страниц сайта на украинский язык. 

Предпочтение исполнителям с примерами аналогичных работ и безупречным знанием украинского языка. Готовые тексты будут проверены: с ошибками или суржиком работа приниматься не будет. 

Возможна частичная предоплата на Приват.

8 лет назад
kalinov
42 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Dominges
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$2
1 день
Перевод был выполнен в оговоренные сроки, качественно и грамотно. Претензий нет никаких, напротив, остались очень довольны сотрудничеством. Будем и дальше работать с Надеждой - она отличный переводчик!
Спасибо Богдану за возможность поработать над интересным проектом. Сотрудничество было продуктивным и взаимовыгодным. Рекомендую!
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