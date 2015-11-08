Перевод на украинский язык

Требуется быстро и грамотно перевести около 20 страниц сайта на украинский язык.

Предпочтение исполнителям с примерами аналогичных работ и безупречным знанием украинского языка. Готовые тексты будут проверены: с ошибками или суржиком работа приниматься не будет.

Возможна частичная предоплата на Приват.