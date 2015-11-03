Перевод с корейского

Есть сайт посвященный мотоциклам thebikelife.ru, мне требуется переводчик статей с английского на русский по мототематике и оформление перевода в виде поста на сайте. Статьи будут предоставляться мной. Интересует постоянное сотрудничество от 30 статей в месяц.Объем тематику ...