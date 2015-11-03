нужно сохранить форматирование и оформление как в оригинальном файле файл для распознавания в приложении желающие сделать присылайте тестовый перевод-- страницы 21 и 72 на емайл (указан в профиле здесь https://www.weblancer.net/users/Maxim_us/ )
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо перевести с английского серию видеоуроков по 3-D анимациив программе Maya. Для части уроков имеется печатная версия текста, другая часть – только в виде устной речи.
Пример урока с текстовой расшифровкой: http://www.lynda.com/Maya-tutorials/Overview-Maya-interface/370380/413182-4.html.Обратите внимание, ниже окна синхронно подсвечивается проговариваемый диктором текст.
Пример урока без текстовой расшифровки: http://www.digitaltutors.com/tutorial/3442-Creating-Stylized-Females-in-Maya.
Объем заказа – 40 часов видеоуроков с текстовой расшифровкой и 28 часов – без текста. Поурочная предоплата.
Для ускорения процесса, работу можно построить так: читая текст на английском (или слушая его через наушники) исполнитель одновременно начитывает перевод на диктофон в своем телефоне. Затем файл из телефона отсылается заказчику.
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