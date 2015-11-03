Необходимо перевести с английского серию видеоуроков по 3-D анимациив программе Maya. Для части уроков имеется печатная версия текста, другая часть – только в виде устной речи.

Пример урока с текстовой расшифровкой: http://www.lynda.com/Maya-tutorials/Overview-Maya-interface/370380/413182-4.html.Обратите внимание, ниже окна синхронно подсвечивается проговариваемый диктором текст.

Пример урока без текстовой расшифровки: http://www.digitaltutors.com/tutorial/3442-Creating-Stylized-Females-in-Maya.

Объем заказа – 40 часов видеоуроков с текстовой расшифровкой и 28 часов – без текста. Поурочная предоплата.

Для ускорения процесса, работу можно построить так: читая текст на английском (или слушая его через наушники) исполнитель одновременно начитывает перевод на диктофон в своем телефоне. Затем файл из телефона отсылается заказчику.