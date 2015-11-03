Необходимо перевести с английского серию видеоуроков

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Необходимо перевести с английского серию видеоуроков по 3-D анимациив программе Maya.  Для части уроков имеется печатная версия текста, другая часть – только в виде устной речи.

 

Пример урока с текстовой расшифровкой: http://www.lynda.com/Maya-tutorials/Overview-Maya-interface/370380/413182-4.html.Обратите внимание, ниже окна синхронно подсвечивается проговариваемый диктором текст.

 

Пример урока без текстовой расшифровки: http://www.digitaltutors.com/tutorial/3442-Creating-Stylized-Females-in-Maya.

 

Объем заказа – 40 часов видеоуроков с текстовой расшифровкой и 28 часов – без текста. Поурочная предоплата.

 

Для ускорения процесса, работу можно построить так: читая текст на английском (или слушая его через наушники) исполнитель одновременно начитывает перевод на диктофон в своем телефоне. Затем файл из телефона отсылается заказчику.

8 лет назад
1-kvazar
Сергей 
48 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад