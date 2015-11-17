Перевод сайта на немецкий язык

ПереводыЗавершен8 заявок194 просмотра
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Необходимо перевести небольшрй сайт на немецкий язык.

Тематики специфическая. http://www.asgoil.eu/ru/ 

Просьба указать стоимость перевода всего сайта (5 стрниц + элементы меню и формы)

8 лет назад
Fujin
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
51 отзыв
Выбранный исполнитель
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
259 отзывов(-1)
8 лет назад
$21
2 дня
Перевод на немецкий язык сделан отлично и раньше оговоренного срока. Рекомендую!
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