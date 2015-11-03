Перевод документа

ПереводыЗакрыт3 заявки177 просмотров
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Добрый день, нужен срочный ( сегодня) перевод документа за разумную цену

8 лет назад
vuslav
51 годПортугалия
15 лет в сервисе
Был
22 дня назад
Выбранный исполнитель
Dasha_foto
Дарья 
30 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$8
1 день
Перевод сделан как будто через гугл переводчки, пришлось весь перевод править что бы был нормальный, читаемый текст. вот пример http://prntscr.com/8zmc4r