Перевод на немецкий язык

ПереводыЗакрыт12 заявок250 просмотров
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Необходимо сделать перевод с русского на немецкий язык двух документов:Резюме (100 слов)

Сопроводительное письмо (300 слов)

8 лет назад
imhon
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад