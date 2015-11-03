Требуется перевод двух сайтов на литовский язык

ПереводыЗакрыт9 заявок194 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требования: 

Нужен качественный перевод на литовский язык двух сайтов. 

Оба сайта взрослой тематики.

1) 1-й сайт 14 856 знаков без пробелов (2444 слов) 

2) 8 537 знаков без пробелов (1654 слов) 

Адаптация под регион: 

Имена в комментариях и отзывах поменять на литовские. 

8 лет назад
kirillbazylik
Кирилл 
38 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Необходимо перевести с английского серию видеоуроков

    Необходимо перевести с английского серию видеоуроков по 3-D анимациив программе Maya.  Для части уроков имеется печатная версия текста, другая часть – только в виде устной речи.   Пример урока с текстовой расшифровкой: [url=http://www.lynda.com/Maya-tutorials/Overview-Maya-interface/370380/413182-4.html]http://www.lynda.com/Maya-tutorials/Overview-Maya-interface/370380/413182-4.html[/url].Обратите внимание, ниже окна ...

    Переводы20 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перевод с корейского

    Нужно перевести страницу с Корейского на русский. СРОЧНО. Текста мало совсем. Нужно грамотно и со смыслом. Делов на 20 минут.

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перевод сайта на немецкий язык

    Необходимо перевести небольшрй сайт на немецкий язык. Тематики специфическая. http://www.asgoil.eu/ru/  Просьба указать стоимость перевода всего сайта (5 стрниц + элементы меню и формы)

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Перевод на немецкий язык

    Необходимо сделать перевод с русского на немецкий язык двух документов:Резюме (100 слов) Сопроводительное письмо (300 слов)

    Переводы12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Распознать PDF в ворд с сохранением форматирования

    $5

    нужно сохранить форматирование и оформление как в оригинальном файле файл для распознавания в приложении  желающие сделать присылайте тестовый перевод-- страницы 21 и 72 на емайл (указан в профиле здесь https://www.weblancer.net/users/Maxim_us/ )

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Рерайт на английском

    Необходимо переписать статью на английском. Сократить до 12 тыс. знаков, передать основной смысл. http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/automatic-Exchange-Financial-Account-Information.pdf Жду предложений

    Переводы12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад