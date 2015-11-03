Требуется перевод двух сайтов на литовский язык

Необходимо перевести с английского серию видеоуроков по 3-D анимациив программе Maya. Для части уроков имеется печатная версия текста, другая часть – только в виде устной речи. Пример урока с текстовой расшифровкой: [url=http://www.lynda.com/Maya-tutorials/Overview-Maya-interface/370380/413182-4.html]http://www.lynda.com/Maya-tutorials/Overview-Maya-interface/370380/413182-4.html[/url].Обратите внимание, ниже окна ...
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Требования:
Нужен качественный перевод на литовский язык двух сайтов.
Оба сайта взрослой тематики.
1) 1-й сайт 14 856 знаков без пробелов (2444 слов)
2) 8 537 знаков без пробелов (1654 слов)
Адаптация под регион:
Имена в комментариях и отзывах поменять на литовские.
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