Перевод с русского на испанский. Недорого

Здравствуйте, ребята!

Нужна помощь в переводе одного документа. Чем - то похож на бизнес план , но ничего заумного, все простым языком. Прямо скажу, что денег маловато , поэтому буду выбирать по цене.

Количество слов 1600-1800

Знаков без пробела около 13 тыс.

Спасибо!