Перевод с русского на испанский. Недорого

ПереводыЗакрыт10 заявок240 просмотров
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Здравствуйте, ребята!

Нужна помощь в переводе одного документа. Чем - то похож на бизнес план , но ничего заумного, все простым языком. Прямо скажу, что денег маловато , поэтому буду выбирать по цене. 

Количество слов 1600-1800 

Знаков без пробела около 13 тыс.

Спасибо!

8 лет назад
evkiselev
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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