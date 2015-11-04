Русско-английский перевод

Требования: Нужен качественный перевод на литовский язык двух сайтов. Оба сайта взрослой тематики. 1) 1-й сайт 14 856 знаков без пробелов (2444 слов) 2) 8 537 знаков без пробелов (1654 слов) Адаптация под регион: Имена в комментариях и отзывах поменять ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется перевести около 2000 слов с русского на английский. Файлы прилагаются. Перевод нужен завтра до обеда.
Пожалуйста, указывайте полную стоимость за 3 файла.
- Похожие заказы
- Переводы9 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо перевести с английского серию видеоуроков по 3-D анимациив программе Maya. Для части уроков имеется печатная версия текста, другая часть – только в виде устной речи. Пример урока с текстовой расшифровкой: [url=http://www.lynda.com/Maya-tutorials/Overview-Maya-interface/370380/413182-4.html]http://www.lynda.com/Maya-tutorials/Overview-Maya-interface/370380/413182-4.html[/url].Обратите внимание, ниже окна ...Переводы20 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Требуется быстро и грамотно перевести около 20 страниц сайта на украинский язык. Предпочтение исполнителям с примерами аналогичных работ и безупречным знанием украинского языка. Готовые тексты будут проверены: с ошибками или суржиком работа приниматься не будет. Возможна частичная ...Завершен8 лет назад
Нужно перевести страницу с Корейского на русский. СРОЧНО. Текста мало совсем. Нужно грамотно и со смыслом. Делов на 20 минут.Переводы6 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо перевести небольшрй сайт на немецкий язык. Тематики специфическая. http://www.asgoil.eu/ru/ Просьба указать стоимость перевода всего сайта (5 стрниц + элементы меню и формы)Завершен8 лет назад
Необходимо сделать перевод с русского на немецкий язык двух документов:Резюме (100 слов) Сопроводительное письмо (300 слов)Переводы12 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день, нужен срочный ( сегодня) перевод документа за разумную ценуЗакрыт8 лет назад
- $5
нужно сохранить форматирование и оформление как в оригинальном файле файл для распознавания в приложении желающие сделать присылайте тестовый перевод-- страницы 21 и 72 на емайл (указан в профиле здесь https://www.weblancer.net/users/Maxim_us/ )Завершен7 лет назад