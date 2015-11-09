Требования: Нужен качественный перевод на литовский язык двух сайтов. Оба сайта взрослой тематики. 1) 1-й сайт 14 856 знаков без пробелов (2444 слов) 2) 8 537 знаков без пробелов (1654 слов) Адаптация под регион: Имена в комментариях и отзывах поменять ...
Вычитать и исправить 30 страниц английского экономического текста
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
текст экономический
был переведен лингвой, немного поправлен.
но все-равно слова не те, ошибки, кривой, в общем.
пример текста: http://joxi.ru/Ra2XkDqSEOpBmg
оригинал на русском предоставлю по запросу
надо вычитать и исправить.
интервал полуторный
шрифт 14
страниц: 30
надо сделать сегодня,
можно допоздна.
высылать частями (по главам - там две главы) по мере перевода.
статистика:
1 часть текста:
2 часть:
стоимость?
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