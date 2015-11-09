Вычитать и исправить 30 страниц английского экономического текста

Анастасия очень оперативно перевела текст на англ. В тексте все грамотно, носитель все понял, что и требовалось. Была все время на оперативной связи по смс - все вопросы решили быстро. Рекомендую Анастасию как ответственного и качественного переводчика! Спасибо за работу, Анастасия!