Вычитать и исправить 30 страниц английского экономического текста

ПереводыЗавершен2 заявки221 просмотр
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текст экономический

был переведен лингвой, немного поправлен.

но все-равно слова не те, ошибки, кривой, в общем.

пример текста: http://joxi.ru/Ra2XkDqSEOpBmg

оригинал на русском предоставлю по запросу

надо вычитать и исправить.

интервал полуторный

шрифт 14

страниц: 30

надо сделать сегодня,

можно допоздна.

высылать частями (по главам - там две главы) по мере перевода.

статистика:

1 часть текста: 

http://joxi.ru/el2ZyM5iKnlXmJ

2 часть:

http://joxi.ru/BLmGz4LSQkgMrl

стоимость? 

8 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 дней назад
Выбранный исполнитель
n_kulakovskaya
Анастасия 
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$38
1 день
Анастасия очень оперативно перевела текст на англ. В тексте все грамотно, носитель все понял, что и требовалось. Была все время на оперативной связи по смс - все вопросы решили быстро. Рекомендую Анастасию как ответственного и качественного переводчика! Спасибо за работу, Анастасия!
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