Нужно проверить и исправить ошибки в текстах на французском.

ПереводыЗакрыт13 заявок319 просмотров
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Нужно проверить и исправить ошибки в текстах на французском языке. Всего 70 текстов.

Укажите Ваш уровень французского языка, стоимость корректировки за 500 слов и Ваш скайп для контакта.

Также  укажите сможете ли вы потом их добавить на wordpress сайт.

8 лет назад
Gavich
Андрей 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
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