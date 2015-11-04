Нужно проверить и исправить ошибки в текстах на французском языке. Всего 70 текстов.

Укажите Ваш уровень французского языка, стоимость корректировки за 500 слов и Ваш скайп для контакта.

Также укажите сможете ли вы потом их добавить на wordpress сайт.