Страницу русского текста перевести на арабский

Требования: Нужен качественный перевод на литовский язык двух сайтов. Оба сайта взрослой тематики. 1) 1-й сайт 14 856 знаков без пробелов (2444 слов) 2) 8 537 знаков без пробелов (1654 слов) Адаптация под регион: Имена в комментариях и отзывах поменять ...
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