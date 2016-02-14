Перевод RU -> Bьeтнaм

Всего приблизительно (12.000 знаков с пробелами) или (10.270 без пробелов)

Возможны незначительные дополнения.

От вас полное владение указанным языком, как в разговорной речи, так и в грамотном написании.

Машинные переводы и со словарём НЕ интересуют!

Пользователю нужно правильно донести сформулированную информацию.

Оплата только по факту выполненной работы!