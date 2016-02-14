Перевод RU -> Bьeтнaм

ПереводыЗавершен2 заявки230 просмотров
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Перевод RU -> Bьeтнaм

Всего приблизительно (12.000 знаков с пробелами) или (10.270 без пробелов)

Возможны незначительные дополнения.

От вас полное владение указанным языком, как в разговорной речи, так и в грамотном написании.

Машинные переводы и со словарём НЕ интересуют!

Пользователю нужно правильно донести сформулированную информацию.

Оплата только по факту выполненной работы!

8 лет назад
Vlad-R
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
anton-88
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$10
2 дня
Я не знаю как ставить отзывы за переводы которые можно оценить только через 3-6 или 12 месяцев. Система требует (бреда) оставить отзыв не понятно за что... Это не программа. Что такое Коммуникация вообще понятия не имею, ставлю 1, не зная что это. Пояснений этому при наведении курсором нет. Всё туманно.
Рекомендую. Приятно было поработать
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