Перевод с английского на русский

Нужно проверить и исправить ошибки в текстах на французском языке. Всего 70 текстов. Укажите Ваш уровень французского языка, стоимость корректировки за 500 слов и Ваш скайп для контакта. Также укажите сможете ли вы потом их добавить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо перевести админку сайта
Например :
Please enter a valid name - Пожалуйста, введите имя.
Точный объем текста неизвестен, примерно 400-500 слов.
Работа простая, но кропотливая.
В предложениях указывайте:
1. стоимость
2. Skype или почта для связи
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В приват желательно не писать-отвечу не всем.
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