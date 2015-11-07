Перевод с английского на русский

ПереводыЗавершен5 заявок165 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо перевести админку сайта 

Например :

Please enter a valid name - Пожалуйста, введите имя.

Точный объем текста неизвестен, примерно 400-500 слов.

Работа простая, но кропотливая.

В предложениях указывайте:

1. стоимость 

2. Skype или почта для связи

Пожалуйста, в личку только вопросы, предложения только в рамках ответов на проект.

В приват желательно не писать-отвечу не всем.

PS. Предложения других пользователей скрыты.

P.P.S Большая просьба не пишите «Сделаю, обращайтесь», достаточно срок и цена.

8 лет назад
Byshkov
Эдуард 
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
anton-88
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$5
2 дня
Спасибо Антону! Все быстро и качественно! Добросовестное отношение! Очень доволен!
Заказчиком доволен! Оплата не заставила себя ждать! . Всегда онлайн! Со всеми возникшими вопросами поможет сразу же! Очень приятно работать с таким заказчиком!