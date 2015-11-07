Перевод с английского на русский

Необходимо перевести админку сайта

Например :

Please enter a valid name - Пожалуйста, введите имя.

Точный объем текста неизвестен, примерно 400-500 слов.

Работа простая, но кропотливая.

В предложениях указывайте:

1. стоимость

2. Skype или почта для связи

Пожалуйста, в личку только вопросы, предложения только в рамках ответов на проект.

В приват желательно не писать-отвечу не всем.

PS. Предложения других пользователей скрыты.

P.P.S Большая просьба не пишите «Сделаю, обращайтесь», достаточно срок и цена.