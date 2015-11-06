Перевод RUS to ENG(US) (большой текст)

ПереводыЗакрыт11 заявок283 просмотра
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Нужен перевод текста на английский (американский английский). Использование оборотов носителей языка. Нужен перевод как-будто  переводил носитель.   

знаков бп 35000  

описания электротоваров   

для отклика укажите:   

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8 лет назад
YuliaMSK
Юлия 
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад