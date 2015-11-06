Требуется перевод англо-технического текста

$65
ПереводыЗакрыт31 заявка348 просмотров
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Требуется качественно перевести текст в ворде. Срок выполнения проекта 25 дней.

8 лет назад
Ali4at
58 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад