Требуется перевод англо-технического текста

Нужно проверить и исправить ошибки в текстах на французском языке. Всего 70 текстов. Укажите Ваш уровень французского языка, стоимость корректировки за 500 слов и Ваш скайп для контакта. Также укажите сможете ли вы потом их добавить ...
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Требуется качественно перевести текст в ворде. Срок выполнения проекта 25 дней.
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