Перевод с англ. на нем.

ПереводыЗавершен6 заявок195 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо перевести статью с английского на немецкий на 2000 символов. Укажите стоимость и сроки.

8 лет назад
frodo8
Фёдор 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
LinguaSpace
Коваленко 
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$1
2 дня
Быстро и качественно!!!
Спасибо заказчику. Очень приятно работать, оплачено в срок, чёткая постановка задачи. РЕКОМЕНДУЕМ.